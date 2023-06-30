В ГД внесли законопроект, предусматривающий увеличение компенсации семьям погибших военных

Авторы инициативы предлагают не учитывать погибшего военного при расчете компенсации членам его семьи с тем, чтобы сумма выплат для них увеличилась

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с заместителем руководителя фракции Ярославом Ниловым внесла на рассмотрение палаты законопроект, нацеленный на увеличение компенсации семьям погибших военных и добровольцев. Среди авторов также сенатор Елена Афанасьева (ЛДПР).

Изменения предлагается внести в закон "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат". Согласно действующим нормам, в случае гибели на службе или в результате травмы военнослужащего, добровольца или гражданина, призванного на военные сборы, каждому члену его семьи выплачивается ежемесячная денежная компенсация. При этом при ее расчете учитывается и сам погибший.

Авторы предлагают не учитывать погибшего военного при расчете компенсации членам его семьи с тем, чтобы сумма выплат для них увеличилась. По мнению депутатов, нынешний порядок расчета компенсации является необоснованным, так он учитывает и самого погибшего, а это, утверждают авторы в пояснительной записке, уменьшает итоговую сумму выплат его семье.

В пакете внесенных документов при этом отсутствует заключение кабмина. В финансово-экономическом обосновании к законопроекту сказано, что его реализация "потребует дополнительных финансовых расходов из федерального бюджета", при этом конкретные суммы авторы не обозначили, указав лишь, что порядок финансирования таких выплат установлен специальным постановлением правительства РФ.