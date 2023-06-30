В Киевской области власти передали раскольникам два храма канонической церкви

Как отметил глава административной службы Белоцерковской епархии УПЦ протоиерей Валерий Яблонский, Спасо-Преображенский собор - памятник архитектуры национального значения, и его судьбу может решать только кабинет министров

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Депутаты Белоцерковского городского совета приняли решение передать раскольникам из Православной церкви Украины (ПЦУ) храм и собор, которые находятся в юрисдикции канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

Об этом сообщили в Союзе православных журналистов (СПЖ).

"29 июня 2023 года на сессии Белоцерковского городского совета депутаты проголосовали за передачу в бесплатное пользование местной епархии ПЦУ Спасо-Преображенского кафедрального собора и Никольского храма Украинской православной церкви", - говорится в сообщении на сайте союза.

При этом, как отметил в комментарии СПЖ глава административной службы Белоцерковской епархии УПЦ протоиерей Валерий Яблонский, Спасо-Преображенский собор - памятник архитектуры национального значения, и его судьбу, согласно закону, может решать только кабинет министров.