В программе переобучения по нацпроекту "Демография" участвуют 16 ветеранов СВО

Всего в нем принимают участие свыше 80 тыс. человек

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Свыше 80 тыс. человек приступили к бесплатному переобучению в рамках нацпроекта "Демография", из них 16 человек - участники специальной военной операции. Об этом сообщила в пятницу замминистра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова.

"В число участников программы теперь включены ветераны СВО. По состоянию на сегодняшний день приступили к обучению по данной программе более 80 тыс. человек, в том числе 16 человек - это ветераны, участники боевых действий, принимавшие участие в СВО", - сказала она на парламентских слушаниях "Вопросы обеспечения занятости населения: региональный аспект" в Совете Федерации.

Замминистра уточнила, что завершили обучение по программе более 22 тыс. человек, большинство из них трудоустроены.

"В этом году особенность - мы привлекли к проекту организации, которые ведут обучение по программам федерального проекта "Профессионалитет". Здесь поможем почти 140 тыс. сотрудников подготовить с приоритетом, с упором на рабочие специальности. Возможность обучиться по этим программам появилась и в новых регионах, запись у нас открыта. Уже активно обрабатываем заявки от жителей ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона", - уточнила она.

В мае премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому россияне, участвовавшие в СВО, могут пройти бесплатное обучение или получить дополнительное профессиональное образование по наиболее востребованным специальностям, а работодатели будут получать субсидии за их трудоустройство.