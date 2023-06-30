30 июня, 10:11

Фонд "Защитники Отечества" запустил официальный сайт

Фонд был создан президентом РФ Владимиром Путиным 3 апреля

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Официальный сайт фонда "Защитники Отечества" начал работу, сообщается в Telegram-канале организации.

"На сайте размещена информация об основных направлениях деятельности, адреса региональных филиалов и новости фонда", - говорится в сообщении.

Фонд "Защитники Отечества" был создан президентом РФ Владимиром Путиным 3 апреля. Организация занимается оказанием помощи ветеранам СВО, участникам боевых действий в Донбассе с 2014 года и семьям погибших военнослужащих. Отделения фонда открылись в России 1 июня. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация