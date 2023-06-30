В комиссии по расследованию преступлений Киева против детей создадут четыре рабочие группы

В состав комиссии вошли 13 членов Совета Федерации и 13 депутатов Госдумы

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Комиссия по парламентскому расследованию преступных действий киевского режима в отношении детей будет включать четыре рабочие группы. Об этом сообщила в пятницу на первом заседании комиссии ее сопредседатель, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

"Мы предлагаем создать четыре рабочие группы [в комиссии по парламентскому расследованию], каждая из которых имеет соответствующие специфические, профильные задачи и соответствующие цели, на которые нужно выйти по результатам работы", - сказала Кузнецова.

Она отметила, что первая рабочая группа будет заниматься сбором материалов и фактов о преступных действиях киевского режима в отношении несовершеннолетних, их анализом и оценкой. "Вторая рабочая группа будет заниматься вопросами международно-правовой оценки фактов нарушений киевским режимом прав и свобод несовершеннолетних. Рассмотрим нормы международного права, регулирующие защиту несовершеннолетних, и постараемся оценить, как международные организации и институты реагируют на преступные действия киевского режима", - добавила депутат.

По словам Кузнецовой, третья рабочая группа будет заниматься вопросами совершенствования механизмов, защищающих несовершеннолетних от посягательств на их права и свободы со стороны иностранных государств. "Четвертая рабочая группа - по совершенствованию мер социальной поддержки и реабилитации несовершеннолетних, пострадавших от действий киевского режима", - заключила сопредседатель комиссии.

Госдума на пленарном заседании 20 июня приняла постановление о проведении парламентского расследования преступлений киевского режима против детей. Совет Федерации на заседании 21 июня принял постановление о поддержке инициативы по возбуждению парламентского расследования. В состав комиссии вошли 13 членов Совета Федерации и 13 депутатов Госдумы. Комиссия, согласно закону, создается на срок до одного года, результаты расследования направят руководству страны.