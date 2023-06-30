В Томской области потушили все лесные пожары

Как сообщила пресс-служба обладминистрации, общая площадь возгораний составила 42,4 тыс. га

ТОМСК, 30 июня. /ТАСС/. Более 170 лесных пожаров в Томской области потушили специалисты с начала года. На данный момент действующих очагов нет, сообщил в пятницу с своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Мазур.

"На сегодняшний день у нас в области нет ни одного лесного пожара. Всего с начала сезона специалисты потушили 177 пожаров в лесах. Последний - вчера в Верхнекетском районе. <…> Год по количеству лесных пожаров трудный. Пожароопасный сезон не завершен. Впереди выходные и улучшение погоды. Прошу быть предельно внимательными и ответственными. И не только в лесу, но и при любом обращении с огнем", - написал он.

По его данным, с огнем в лесах боролись 134 специалиста томской авиабазы, 138 работников томсклесхоза. Было привлечено 349 сотрудников федеральной лесопожарной службы и из других регионов, 7 летчиков-наблюдателей, 5 самолетов Ан-2, 5 вертолетов Ми-8 и самолет Ан-26 "Циклон", который вызывает искусственные дожди и потушил у нас 17 пожаров.

Как сообщила пресс-служба обладминистрации, общая площадь пожаров составила 42,4 тыс. га. Ежедневно возникало по 30-40 грозовых термоточек. 90% пожаров во время ЧС имели грозовую природу происхождения. Ситуация осложнялась отсутствием осадков, высоким температурным режимом и ветровыми нагрузками - 25-27 м/с.

"Важно, что наши лесопожарные не допустили верховых пожаров, которые очень быстро разрастаются. Ущерба экономического не нанесено, зеленый лес на больших пожарах не горел, на 98-99% пожаров были именно на горельниках и в сухих лесах, поврежденных шелкопрядом. Задачи, которые вы ставили - не допустить угрозы объектам экономики и населенным пунктам, выполнены", - приводятся в сообщении слова замгубернатора Андрея Кнорра.

Ранее Мазур ввел режим чрезвычайной ситуации в лесах на севере региона из-за пожароопасной обстановки, которая осложнялась аномальной жарой.