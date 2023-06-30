Почти 4,5 млн человек посетили Ржевский мемориал Советскому солдату за три года

Мемориал стал одним из самых популярных и узнаваемых в стране, его посещают и лидеры других государств

ТАСС, 30 июня. Ржевский мемориал Советскому солдату в Тверской области посетили около 4,5 млн человек с момента его открытия 30 июня 2020 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Музея Победы.

"Около 4,5 млн человек посетили за три года Ржевский мемориал Советскому солдату - филиал Музея Победы в Тверской области. Памятник был торжественно открыт 30 июня 2020 года в присутствии президентов России и Беларуси", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, мемориал за прошедшие три года стал одним из самых популярных и узнаваемых в стране, его посещают и лидеры других государств. Так, например, в 2023 году в филиал Музея Победы нанесли визит президент Киргизской Республики Садыр Жапаров и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, которые почтили память земляков, погибших в Ржевском районе в Великую Отечественную войну.

В 2023 году на территории мемориала также прошли мероприятия, приуроченные к 80-летию Ржевской битвы. "У подножия монумента проходят вахты памяти, патриотические акции, концерты, присяги. Сюда приезжают правительственные делегации, общественные деятели, ветераны, семьи с детьми", - отмечают в Музее Победы.

Мемориальный комплекс в память обо всех солдатах Красной армии построили на месте кровопролитных сражений подо Ржевом 1942-1943 годов, центральной его частью стала 25-метровая фигура воина. Инициаторами возведения монумента выступили ветераны Великой Отечественной войны, в том числе Алексей Рапота, обратившиеся в адрес Комитета Союзного государства и поисковиков Российского военно-исторического общества с просьбой увековечить память своих боевых товарищей к 75-летию Победы. Открытие мемориала состоялось 30 июня 2020 года, в нем приняли участие президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко.