В Херсоне перекрыли канал отправки детей в Европу в преступных целях

По словам сопредседателя парламентской комиссии по расследованию преступных действий со стороны несовершеннолетних со стороны киевского режима Галины Кареловой, их "обследовали на предмет наличия у них здоровых внутренних органов"

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Канал, по которому детей в преступных целях отправляли в Европу, был перекрыт в Херсоне, заявила в пятницу вице-спикер Совета Федерации, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию преступных действий со стороны несовершеннолетних со стороны киевского режима Галина Карелова.

"Мы не дадим Киеву использовать детей в преступных целях. В Херсоне был перекрыт канал, по которому детей, прежде всего из детдомов, отправляли в Европу. Сообщения о неустановленном перевозе несовершеннолетних поступали и из Мариуполя", - сказала Карелова на первом заседании комиссии.

По ее словам, несовершеннолетних "обследовали на предмет наличия у них здоровых внутренних органов". "Дети Донбасса, находящиеся под защитой России, могут быть уверены, что после окончания военных действий они смогут вернуться домой, в безопасное, мирное и счастливое детство. Россия делает все возможное, чтобы как можно скорее восстановить разрушенные города и поселки", - подчеркнула сенатор.