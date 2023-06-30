30 июня, 10:57

В ДНР предложили создать единый реестр учета пострадавших от агрессии ВСУ детей

Член СПЧ при президенте РФ Елена Шишкина также заявила о необходимости ужесточения уголовной ответственности и присвоения пострадавшим от украинской агрессии детям соответствующего статуса

ДОНЕЦК, 30 июня. /ТАСС/. Депутат Народного совета ДНР, член СПЧ при президенте РФ Елена Шишкина предложила создать единый реестр учета детей, пострадавших от агрессии Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Предложение: создание единого государственного реестра несовершеннолетних, пострадавших от вооруженной агрессии Украины", - сказала Шишкина на заседании парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима.

Шишкина также заявила о необходимости ужесточения уголовной ответственности и присвоения пострадавшим от украинской агрессии детям соответствующего статуса. 

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