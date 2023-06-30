В СПЧ заявили, что часть детей с территорий ДНР не имеют свидетельств о рождении

Они родились вне медицинских учреждений, сообщила депутат Народного совета республики, член СПЧ Елена Шишкина

ДОНЕЦК, 30 июня. /ТАСС/. Часть детей с освобожденных территорий Донецкой Народной Республики (ДНР) до сих пор не имеют свидетельств о рождении, поскольку они родились вне медицинских учреждений. Об этом сообщила депутат Народного совета ДНР, член СПЧ Елена Шишкина в ходе заседания парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима.

"Отдельно хочу остановиться на детях освобожденных населенных пунктов. Помимо всех ужасов войны, на сегодняшний день не все еще смогли получить свидетельство о рождении, так рождались вне медицинских учреждений", - сказала Шишкина.