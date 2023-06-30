В Коми приостановили работу детского оздоровительно-образовательного центра "Гренада"

Причиной приостановки деятельности стала некачественная вода

СЫКТЫВКАР, 30 июня. /ТАСС/. Суд в Коми приостановил работу детского оздоровительно-образовательного центра "Гренада" из-за некачественной воды. Лагерь закрыт на 90 дней, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

"Постановлением Сыктывдинского районного суда назначено административное наказание в виде административного приостановления деятельности детского оздоровительно-образовательного центра "Гренада" на срок до 90 суток", - говорится в сообщении.

Суд установил, что в ходе плановой проверки выявлено использование в хозяйственно-питьевых и бытовых целях воды, которая не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде.

На официальной странице центра во "ВКонтакте" указано, что возникли технические неполадки на водопроводных сетях центра. Запланированная смена с 27 июня по 10 июля отменена "во избежание угрозы жизни и здоровью детей". Руководство лагеря обещало вернуть родителям деньги за оплаченные путевки.

Круглогодичный центр "Гренада" расположен на берегу реки Вычегды в 30 км от Сыктывкара, действует с 2011 года, принимает до 200 детей в смену. На лето планировались тематические смены для детей со всего региона.