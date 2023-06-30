30 июня, 11:06

Новая Зеландия запретит использование одноразовых пластиковых изделий с 1 июля

К 2025 году в стране планируют запретить все упаковки из ПВХ и полистирола для продуктов питания и напитков

СИДНЕЙ, 30 июня. /ТАСС/. Новая Зеландия с 1 июля вводит запрет на использование некоторых видов изделий из мягкого пластика. Об этом в пятницу сообщило министерство охраны окружающей среды на своем сайте.

По этой информации, запрет распространяется на одноразовые пакеты и посуду. Указывается, что это всего лишь первый этап борьбы с наиболее проблемными видами пластика. В 2025 году будут запрещены все упаковки из ПВХ и полистирола для продуктов питания и напитков.

По данным экологического ведомства Новой Зеландии, ежегодно каждый житель страны в среднем выбрасывает на свалки 60 кг пластиковых отходов, при этом в стране перерабатывается только 5% от их общего объема. Новые ограничения позволят избавиться от 150 млн пластиковых пакетов в год. 

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