Народный фронт доставил почти 3 тонны помощи жителям прифронтовых населенных пунктов в ЛНР

Мирную Долину, Подлесное, Лоскутовку и Рай-Александровку волонтеры Народного фронта с гуманитарной помощью посетили впервые

ЛУГАНСК, 30 июня. /ТАСС/. Волонтеры Народного фронта доставили почти 3 тонны гуманитарной помощи жителям четырех расположенных вблизи зоны боевых действий населенных пунктов, относящихся к городу Лисичанску в ЛНР. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь регионального исполкома Народного фронта в ЛНР Мария Белецкая.

"В четыре поселка в пригороде Лисичанска - Мирную Долину, Подлесное, Лоскутовку и Рай-Александровку, где люди до сих пор живут без света, воды и газа, - Народный фронт доставил 280 наборов с гуманитарной помощью весом 10 кг каждый, - сказала она. - В состав гуманитарных наборов вошли продукты и предметы гигиены: консервы, крупы, сахар, чай, сгущенка, мука, масло подсолнечное, туалетная бумага, зубная паста, мыло".

Белецкая сообщила, что упомянутые населенные пункты волонтеры Народного фронта с гуманитарной помощью посетили впервые. "До этого там были интенсивные обстрелы и не было возможности доставить гуманитарный груз. <…> В данных населенных пунктах проживают порядка 300 человек: много пенсионеров и детей-инвалидов. Теперь, когда ситуация на этом участке фронта немного стабилизировалась, будем регулярно доставлять людям гуманитарную помощь", - подчеркнула собеседница агентства.

В понедельник Белецкая сообщала ТАСС, что волонтеры Народного фронта за год доставили в социальную столовую, работающую в городе Рубежное в ЛНР, порядка 75 тонн муки. По ее словам, ежедневно в Рубежном изготавливают 250 буханок социального хлеба.