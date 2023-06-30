Собянин сообщил о сроках завершения строительства станции "Корниловская" Троицкой линии

По словам мэра столицы, запуск состоится в конце 2024 года

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу осмотрел новые объекты транспортной и социальной инфраструктуры Троицкого и Новомосковского административных округов.

В частности, глава города ознакомился с ходом строительства станции метро "Корниловская" Троицкой линии метро и осмотрел новую школу в жилом комплексе (ЖК) "Саларьево Парк".

"Запуск - конец 2024 года. Люди ждут, очень важная трасса. На всех станциях идет работа, так что, надеюсь, в конце следующего года ветка [Троицкой линии метро] будет запущена", - сказал Собянин в ходе осмотра станции метро "Корниловская".

Строящаяся станция "Корниловская" Троицкой линии метро расположена на территории поселения Мосрентген вдоль Калужского шоссе на пересечении с улицей Адмирала Корнилова, рядом с агрокластером "Фуд Сити". Ввод станции улучшит транспортное обслуживание порядка 140 тыс. жителей поселений Сосенское и Мосрентген, которые смогут добираться до метро без использования наземного транспорта и экономить более 40 мин в день. Ожидается, что пассажиропоток станции составит 10,5 тыс. человек в сутки, а к 2030 году вырастет до 12,6 тыс. в сутки.

Кроме того, Собянину доложили о готовности строительства новой дороги, которая идет от Троицка до Варшавского шоссе на станцию "Остафьево" линии МЦД-2 Московских центральных диаметров. Срок ее готовности - сентябрь 2023 года. Мэр поручил совместно с департаментом транспорта Москвы проработать создание маршрутов автобуса для граждан.

Также мэру доложили о ходе строительства участка "Солнцево-Бутово-Видное": "Сергей Семенович, основной ход 5,5 км. Работы выполнены уже на 65%. <...> Срок строительства объекта у нас 2024 год, сентябрь. В первом полугодии сдадим", - доложил мэру главный управляющий директор ООО "Фирма "Гера" Арсен Никогосян.

О строительстве социальных объектов

Кроме того, Собянин осмотрел новую школу в ЖК "Саларьево Парк". "Садиков и школ здесь, конечно, не хватает, в целом, в округе. Стараемся побыстрее строить и вводить. Такие красивые комплексы появляются. За последние годы мы здесь около 100 школ (и детских садов) построили, в этом году построим 30 и в ближайшие годы еще 50. Я думаю, обеспечим всех жителей", - сказал мэр.

Строительство школы на 1 тыс. 150 учеников в составе ЖК "Саларьево Парк" было начато в июне 2021 года и завершено в апреле 2023 года. Первых учеников новая школа в ЖК "Саларьево Парк" примет 1 сентября 2023 года.

Кроме того, 1 сентября будет открыт новый детский сад на 220 мест, построенный в данном жилом комплексе.