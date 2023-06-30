30 июня, 11:10
Пандемия COVID-19

Reuters: ЕС заключил сделку с Pfizer и другими компаниями на случай будущей пандемии

По данным источников агентства, речь идет о будущем производстве препаратов на основе информационной РНК (иРНК), а также векторных и белковых вакцин

БРЮССЕЛЬ, 30 июня. /ТАСС/. Еврокомиссия заключила договор с рядом фармацевтических компаний, в том числе с американской фирмой Pfizer, о резервировании мощностей для ежегодного производства 325 млн вакцин на случай чрезвычайной гуманитарной ситуации. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters.

По данным его источников, речь идет о будущем производстве препаратов на основе информационной РНК (иРНК), а также векторных и белковых вакцин. Уточняется, что договор не связан с существующими соглашениями ЕС по производству вакцины против коронавируса.

С начала 2021 года Еврокомиссия заключила от имени ЕС серию контрактов на поставки до 2024 года свыше 3 млрд доз вакцин от коронавируса с шестью западными производителями. Первым был заключен контракт с Pfizer. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен согласовывала параметры этого контракта с руководством компании напрямую по СМС до того, как были завершены клинические испытания этой вакцины. Несмотря на общественные запросы, Еврокомиссия отказалась предать гласности эту переписку, утверждая, что она оказалась "случайно утрачена". 

Теги:
Фон дер Ляйен, УрсулаПандемия COVID-19
© Информационное агентство ТАСС
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