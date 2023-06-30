Reuters: ЕС заключил сделку с Pfizer и другими компаниями на случай будущей пандемии

По данным источников агентства, речь идет о будущем производстве препаратов на основе информационной РНК (иРНК), а также векторных и белковых вакцин

БРЮССЕЛЬ, 30 июня. /ТАСС/. Еврокомиссия заключила договор с рядом фармацевтических компаний, в том числе с американской фирмой Pfizer, о резервировании мощностей для ежегодного производства 325 млн вакцин на случай чрезвычайной гуманитарной ситуации. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters.

По данным его источников, речь идет о будущем производстве препаратов на основе информационной РНК (иРНК), а также векторных и белковых вакцин. Уточняется, что договор не связан с существующими соглашениями ЕС по производству вакцины против коронавируса.

С начала 2021 года Еврокомиссия заключила от имени ЕС серию контрактов на поставки до 2024 года свыше 3 млрд доз вакцин от коронавируса с шестью западными производителями. Первым был заключен контракт с Pfizer. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен согласовывала параметры этого контракта с руководством компании напрямую по СМС до того, как были завершены клинические испытания этой вакцины. Несмотря на общественные запросы, Еврокомиссия отказалась предать гласности эту переписку, утверждая, что она оказалась "случайно утрачена".