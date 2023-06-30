Посол Ирана в Москве предложил создать ассоциацию СМИ стран-единомышленников

Как считает Казем Джалали, участники ассоциации могли бы вместе создавать новостной контент

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Посол Ирана в Москве Казем Джалали предложил создать ассоциацию представителей средств массовой информации (СМИ) государств-единомышленников, чтобы они вместе создавали новостной контент.

"Если бы мы создали ассоциацию представителей СМИ стран-единомышленников, где они производили бы контент и поддержали бы друг друга по его производству <...>, и эти новости бы повторялись в наших информационных агентствах, конечно же, больше бы [людей] верили в наши новости, которые оставались бы более глубоко в памяти людей", - сказал посол Ирана на пресс-конференции.

По его словам, если бы те, кто занимается средствами массовой информации, обратили бы внимание на эту идею, работа СМИ была бы эффективнее.

Пресс-конференция Джалали приурочена к проведению Дней культуры Ирана в России, которые пройдут с 4 по 8 июля.