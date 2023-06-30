В Петербурге открыли памятник Хо Ши Мину

В торжественной церемонии приняли участие губернатор Петербурга Александр Беглов и член Политбюро ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Ван Нэн

САНКТ-ПЕТEPБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Памятник первому президенту Вьетнама Хо Ши Мину, установленный к 100-летию с момента его приезда в Россию, открыли в пятницу в Санкт-Петepбурге на улице, названной в честь города-побратима Хошимина. В торжественной церемонии приняли участие губернатор Петербурга Александр Беглов и член Политбюро ЦК Коммунистической партии Вьетнама, секретарь партийного комитета города Хошимина Нгуен Ван Нэн, передает корреспондент ТАСС.

"Его идеалы свободы и справедливости сплотили вьетнамский народ. Они позволили вывести страну из-под гнета колониальной зависимости. Были заложены основы сильного и процветающего государства. Уже в те далекие годы товарищ Хо Ши Мин заложил основы крепкой дружбы между нашими народами", - сказал на церемонии открытия губернатор Петербурга. Беглов напомнил, что именно с Петрограда 100 лет назад начал свой путь в Советскую Россию будущий вьетнамский лидер Хо Ши Мин. Губернатор также обсудил вопросы сотрудничества с членами вьетнамской делегации, специально прибывшей для участия в церемонии открытия памятника.

Идея создания памятника возникла в 2019 году, когда Петербург принимал будущего президента Вьетнама Во Ван Тхыонга, сообщил губернатор.

На памятнике Хо Ши Мин изображен сидящим с книгой в руках. Скульптура на высоком постаменте установлена в сквере на пересечении проспекта Просвещения и улицы Хошимина на севере Санкт-Петepбурга. Эта улица носит название вьетнамского города-побратима Ленинграда с 1978 года.