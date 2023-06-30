В парке Северное Тушино 1 июля пройдут бесплатные мастер-классы и лекции

На площадке проведут День Русского географического общества

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Бесплатные мастер-классы и лекции ждут юных москвичей и гостей столицы в субботу, 1 июля, в парке Северное Тушино на северо-западе мегаполиса. Там пройдет День Русского географического общества, сообщили в пятницу в префектуре Северо-Западного административного округа города.

"Посетителей ждут бесплатные мастер-классы, лекции, игры, а также викторины с призами и возможность выиграть экскурсию по штаб-квартире Русского географического общества", - сказали в префектуре со ссылкой на администрацию парка. В частности, гости узнают, насколько громко топает слон и способен ли синий кит проглотить автомобиль, смогут научиться вязанию морских узлов и смастерить эко-косынку. "А еще посадят зелень в торфяной горшочек и разукрасят магнит в виде животного, узнают, как встроить креатив и юмор в тему своего проекта или блога вместе с писателем-юмористом и насладятся творческим выступлением алтайских национальных исполнителей", - отметили в префектуре.

Вход на праздник будет свободным, а развлекательная программа пройдет на центральной площади парка с 12:00.