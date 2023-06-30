В Москве сообщили о штатной работе всех систем жизнеобеспечения в непогоду

В связи с неблагоприятными погодными условиями службы города продолжают работать в режиме повышенной готовности

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Системы жизнеобеспечения Москвы в условиях непогоды функционируют штатно, сообщается в пятницу в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тыс. аварийно-восстановительных бригад инженерных компаний и префектур округов. Все системы жизнеобеспечения функционируют штатно, аварийных отключений воды, газа, тепло- и электроснабжения нет", - сказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Отмечается, что с ночи на 29 июня по утро 30 июня в отдельных районах города выпало около 44 мм осадков, что составляет свыше половины месячной нормы, больше всего - в ЗАО, ЦАО и ЗелАО. В столице 30 июня вновь ливневые дожди, они продлятся до вечера, местами может выпасть до 20 мм осадков. Кроме того, возможны гроза и порывы ветра до 15 м/ с.

"Сотрудники комплекса городского хозяйства проверяют системы водоотведения, в местах возможного скопления воды размещена спецтехника, организовано дежурство аварийных бригад "Мосводостока". Под особым контролем находятся объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства, приняты меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий, организовано информирование граждан", - добавил Бирюков.

Жителей города просят при ухудшении погоды быть внимательнее на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Водителям следует быть аккуратнее на дорогах, строго соблюдать правила дорожного движения и избегать резких маневров.