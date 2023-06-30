Глава МЧС принял участие в мероприятиях в честь 220-летия пожарной охраны в Петербурге

По Дворцовой площади прошли свыше 600 человек и более 120 единиц техники и уникальных образцов "пожарного автопрома" разных лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Глава МЧС России Александр Куренков в Санкт-Петербурге принял участие в праздновании 220-летия со дня создания первой профессиональной пожарной охраны города. Как передает корреспондент ТАСС, праздничные мероприятия прошли на Дворцовой площади в центре Петербурга.

"Уже 220 лет пожарная охрана Санкт-Петербурга обеспечивает надежную защиту города и его жителей от огня. За эти годы ее бойцы не раз проявляли пример истинного мужества и героизма, всегда приходя на помощь в экстренных ситуациях. Сегодня на вооружении пожарно-спасательных подразделений стоит самая современная техника и снаряжение, но, как и сотню лет назад, пожарная охрана - это, в первую очередь, люди - профессионалы высшего класса, посвятившие свою жизнь благородному делу спасения", - сказал министр.

Праздник начался в полдень. Выстрел из пушки Нарышкина на бастионе Петропавловской крепости в пятницу в честь огнеборцев дал почетный ветеран пожарной охраны Валерий Ардашев. Потом прошло театрализованное представление по основным вехам развития пожарной охраны Петербурга.

166 молодых специалистов Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России имени героя РФ Е. Н. Зиничева в торжественной обстановке получили дипломы о высшем образовании и звания лейтенантов внутренней службы. Девяти лучшим выпускникам Куренков вручил дипломы с отличием, четверо из них получили золотые медали "За особые успехи в учении". Министр поздравил выпускников и поблагодарил командиров и преподавательский состав.

В ходе торжественных мероприятий по Дворцовой площади прошли свыше 600 человек и более 120 единиц техники и уникальных образцов "пожарного автопрома" разных лет.