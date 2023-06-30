Правозащитница из ДНР предложила расследовать преступления ВСУ на международном уровне

Как отметила Елена Шишкина, сейчас "не существует международных инструментов, позволяющих привлечь виновных в геноциде к ответу за преступления"

ДОНЕЦК, 30 июня. /ТАСС/. Депутат Народного совета ДНР, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Елена Шишкина предложила создать международный судебный орган для расследования преступлений Вооруженных сил Украины в отношении детей.

"Предложение: рассмотрение вопроса о создании международного судебного органа для привлечения виновных к ответственности", - заявила Шишкина на заседании парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима.

Она также заявила о необходимости создания с дружественными странами межпарламентской международной рабочей группы по расследованию военных преступлений в отношении детей.

Как указала Шишкина, "на данный момент не существует международных инструментов, позволяющих привлечь виновных в геноциде к ответу за преступления". По ее словам, жители Донецкой Народной Республики только в Международный уголовный суд подали не менее 150 тыс. обращений, касающихся в том числе преступлений против детей. Обращения направлялись также в ЕСПЧ и ООН. По словам правозащитницы, реакции не последовало.