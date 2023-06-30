Новый учебник истории включат в федеральный перечень в конце июля

Обучаться по нему можно будет уже с 1 сентября, сообщили в Минпросвещения РФ

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Новый учебник истории с разделом про специальную военную операцию (СВО) для 10-11-х классов включат в федеральный перечень учебников уже в конце июля, по нему можно будет обучаться уже с 1 сентября, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Государственные учебники истории для 10-11-х классов будут включены в федеральный перечень учебников уже в конце июля, и их можно будет использовать в образовательном процессе с 1 сентября 2023 года", - приводит слова министра пресс-служба Минпросвещения.

Ранее Кравцов сообщил, что разработка учебника истории с разделом про СВО завершится к началу нового учебного года. По его словам, в нем будут раскрыты все причины начала СВО, а также в нем планируется объединить в один курс всеобщую историю и историю России, которой в учебнике будет отведена ключевая роль. Глава Минпросвещения отмечал, что школы смогут переходить на него постепенно, по мере возможности.