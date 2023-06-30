В Тверской области продлили запрет на использование беспилотников до 1 октября

Прерыдущие ограничения действовали до 1 июля

ТВЕРЬ, 30 июня. /ТАСС/. Ограничение на использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории Тверской области продлен до 1 октября. Решение принято на заседании президиума регионального правительства, которое провел губернатор Игорь Руденя.

"В Тверской области до 1 октября 2023 года продлен запрет на использование беспилотных воздушных судов <…> с целью усиления охраны порядка и обеспечения общественной безопасности", - говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

Ранее ограничения на полеты любых БПЛА, введенные с 7 апреля, действовали в регионе до 1 июля. Как сообщала пресс-служба правительства Тверской области, для тех, кто планирует использовать БПЛА на территории региона, необходимо за трое суток направить документы об использовании воздушного пространства в Московский региональный центр Единой системы организации воздушного движения РФ. При проведении аварийно-спасательных работ, поисковых мероприятий и других специальных заданий правоохранительными органами или МЧС заявка подается за три часа, в исключительных случаях - по факту.

В настоящее время подобные ограничения действуют в других субъектах РФ.