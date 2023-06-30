МЧС возглавило рейтинг надзорных ведомств России по итогам 2022 года

Второе место занял Россельхознадзор

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. МЧС России возглавило правительственный рейтинг федеральных контрольных органов за прошлый год. Об этом говорится в пятницу в сводном докладе о государственном и муниципальном контроле (надзоре) в Российской Федерации за 2022 год, опубликованном на сайте правительства РФ.

Первое место в рейтинге заняло МЧС России, осуществляющее надзор в сфере пожарной безопасности, оно набрало 55 баллов. На втором месте Россельхознадзор (51 балл), на третьем сразу два ведомства - Роспотребнадзор и Роструд (по 48 баллов). В пятерку также вошли Ространснадзор (43 балла) и Росреестр (42 балла). Всего в рейтинге представлено 10 ведомств, на долю которых приходится наибольшее количество проверок.

Рейтинг федеральных органов является новеллой доклада о состоянии системы государственного и муниципального контроля. "Он включает 22 показателя, объединенных в семь групп, в том числе по ключевым направлениям контрольной деятельности - внедрению риск-ориентированного подхода, профилактики, досудебного обжалования", - говорится в документе. В рейтинг были включены контрольные органы федерального уровня, которыми в 2022 году проведено 1 000 и более проверок. Он направлен на выявление лучших практик и внедрение новых принципов контроля.

Ранее в бизнес-сообществе отмечали, что данный рейтинг необходим, так как он показывает, как исполняются основные положения федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ", вступившего в силу с 1 июля 2021 года. Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов сообщил, что уровень административного давления на бизнес за 2022 год снизился по сравнению с предыдущим. Снижение в основном связано с сокращением количества проверок на 70%. По его оценке, МЧС стало первопроходцем в организации риск-ориентированного подхода, а также лидером по основным показателям контрольно-надзорной деятельности.

МЧС внедряет риск-ориентированный подход с 2016 года, полностью перейдя на него с 1 января 2021 года, когда каждому объекту стали присваивать индивидуальную категорию пожарного риска, от которой зависит частота проверок. Кроме того, департамент надзорной деятельности и профилактической работы МЧС, отвечающий в министерстве за разработку основных направлений в области пожарной безопасности, внедрил для бизнеса калькулятор риска и разработал индикаторы риска, которые могут быть основанием для внеплановых проверок. С 2017 года по май 2023 года департамент возглавлял генерал-лейтенант внутренней службы Ринат Еникеев, покинувший должность по собственному желанию.