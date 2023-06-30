Тверской и Беговой районы Москвы соединят новым пешеходным мостом

Объект будет связывать первые четыре очереди комплекса SLAVA в районе 1-й улицы Ямского поля с его пятой очередью

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Новая пешеходная надземная улица над путями Белорусского вокзала объединит Тверской и Беговой районы Москвы, разделенные сегодня железной дорогой. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба девелопера MR Group.

"Территория бывшего завода долгие годы была сегрегированным пустырем, выключенным из жизни города. Мы <...> решили реализовать уникальное для Москвы и всей России техническое сооружение - пешеходное общественное пространство над железнодорожными путями, которое объединит два разделенных железной дорогой района Москвы. Фактически, здесь появится новая пешеходная надземная улица", - приводится в сообщении цитата председателя ВЭБ.РФ Александра Тарабрина из выступления в ходе дискуссии "Город нового времени: как создать самодостаточный субцентр".

Как пояснили ТАСС в пресс-службе девелопера, мост будет связывать первые четыре очереди комплекса SLAVA в районе 1-й улицы Ямского поля с его пятой очередью, которая расположится между улицей Бутырский Вал и железнодорожными путями, которые проходят между Белорусским и Савеловским вокзалами столицы. Мостовая конструкция будет интегрирована в общую стилобатную часть корпусов. До 2026 года здесь появится более 500 тыс. кв. м недвижимости, включая общественные пространства и городскую площадь, офисы и торговые галереи, апартаменты и жилье, а также новый пешеходный мост.

В свою очередь главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов подчеркнул, что новые точки роста в столице - это не только жилые или офисные кварталы. Ключевым элементом городской среды стали общественные пространства, наполненные сервисами и инфраструктурой. "Учитывая важность района с точки зрения городской логистики и истории, очень важно было создать здесь свое качественное "сердце". Задача этого проекта - стать одним из символов района, дать импульс к его развитию и усилить позитивное восприятие района в глазах москвичей и гостей города", - приводится в сообщении его комментарий.

Комплекс располагается на территории бывшего часового завода "Слава", поэтому весь проект связан идеей времени. Жители центра получат новое общественное пространство для прогулок и отдыха в самом центре столицы.