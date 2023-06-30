Mirror: первое издание книги о Гарри Поттере выставили на аукцион более чем за $6 тыс.

По данным газеты, "сильно потрепанный" экземпляр ранее приобрел любитель-коллекционер у библиотеки за символическую цену в примерно 36 центов

ЛОНДОН, 30 июня. /ТАСС/. Первое издание книги Джоан К. Роулинг "Гарри Поттер и философский камень" (1997) выставлено на аукцион в Личфилде (графство Стаффордшир) за £5 тыс. ($6,3 тыс.). Об этом в пятницу сообщила газета The Daily Mirror.

По ее информации, "сильно потрепанный" экземпляр книги ранее приобрел любитель-коллекционер у библиотеки за символическую цену в 30 пенсов (примерно 36 центов), поскольку библиотека сочла ее состояние непригодным для выдачи на руки. Разбирая вещи библиофила после его смерти, родственники обнаружили редкий экземпляр книги в начале года и предложили его аукционному дому Richard Winterton Auctioneers’ Antiques.

Его владелец Ричард Уинтертон назвал книгу "удивительной находкой". "[Книга], списанная из библиотеки и приобретенная за 30 пенсов, теперь стоит тысячи фунтов стерлингов", - заявил он.

Эксперты подтвердили, что это один из 500 экземпляров, напечатанных в 1997 году. 300 из них были разосланы в библиотеки по всей Великобритании и лишь 200 поступили в продажу.

Аукцион пройдет 10 июля в Личфилде. Как подчеркивает издание, именно эта книга станет его главным лотом.

В 2017 году первое издание книги о юном волшебнике Гарри Поттере, подписанное Джоан К. Роулинг, было продано на торгах аукционного дома Bonhams в Лондоне за рекордные £106 тыс. ($140 тыс.). Семь томов произведений британской писательницы вышли в свет с 1997 по 2007 год. Общий тираж книг, изданных более чем на 80 языках, превышает 500 млн экземпляров. По этим произведениям Роулинг сняты более десятка кинолент.