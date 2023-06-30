СМИ: во Франции задержали 875 участников беспорядков

Как сообщила газета Le Parisien, 408 из них задержаны в столичном регионе

ПАРИЖ, 30 июня. /ТАСС/. Французские полицейские и жандармы задержали с вечера четверга 875 участников массовых беспорядков, охвативших страну после убийства 17-летнего водителя, который отказался подчиниться требованиям дорожного патруля. Об этом сообщила в пятницу газета Le Parisien.

Как отмечает издание, в ходе беспорядков, начавшихся в четверг и продолжавшихся в течение ночи, было задержано 875 человек, в том числе 408 - в столичном регионе.

Ранее сообщалось, что в ходе беспорядков в стране произошло около 4 тыс. пожаров. В результате поджогов повреждены почти 500 зданий и около 2 тыс. автомобилей. В столкновениях с радикальными манифестантами ранения получили не менее 249 стражей порядка.

Убийство полицейским 17-летнего француза 27 июня спровоцировало массовые беспорядки в Нантере, перекинувшиеся позже на другие коммуны и крупные города, такие как Дижон, Лилль, Лион, Марсель, Страсбург и Тулуза. Только в ночь на 29 июня было сожжено несколько десятков полицейских машин, поджигались комиссариаты, здания административных органов, пострадали учебные заведения. В ночь на 30 июня МВД задействовало для подавления продолжающихся беспорядков 40 тыс. стражей порядка. В ряде городов страны улицы патрулируют отряды спецназа, применяется бронетехника и вертолеты.