В российских школах с 1 сентября будут действовать единые образовательные стандарты

По словам главы Минпросвещения Сергея Кравцова, в регионы направлены соответствующие методические рекомендации

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Единые федеральные основные образовательные программы (ФООП) по всем предметам будут введены в российских школах с 1 сентября 2023 года, сообщил в пятницу министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Сегодня Минпросвещения России разработаны приказы о включении в ФООП федеральных рабочих программ по всем учебным предметам в соответствии с ФГОС [федеральными государственными образовательными стандартами], включая родной язык и родную литературу и предметы, которые могут изучаться на углубленном уровне. Со следующего учебного года вводятся федеральные программы по всем учебным предметам", - приводит слова министра пресс-служба ведомства.

Он отметил, что в регионы направлены соответствующие методические рекомендации. Также по всем предметам планируется создание единых государственных учебников. "Требования к их содержанию будет определять министерство просвещения, а права на новые учебники будут принадлежать Российской Федерации", - добавили в пресс-службе.

Закон о введении единых общеобразовательных программ в российских школах был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 24 сентября прошлого года. В декабре Минпросвещения РФ утвердило ФООП для российских школ. В то же время школы сохраняют право разработать собственные образовательные программы, но их содержание и планируемые результаты должны быть не ниже указанных в ФООП.