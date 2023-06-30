Патриарх Кирилл и кардинал Дзуппи обсудили гуманитарные инициативы мирного урегулирования

В ходе переговоров с помощником президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрием Ушаковым и с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой также отмечалась, в частности, "необходимость суметь добиться столь желанного мира", указали в Ватикане

ВАТИКАН, 30 июня. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и посланник Папы Римского Франциска по украинскому урегулированию кардинал Маттео Дзуппи в Москве обсуждали инициативы, которые могли бы помочь мирному урегулированию на Украине. Об этом сообщила в пятницу служба печати Святого престола.

"С 28 по 30 июня посланник Папы Римского кардинал Маттео Дзуппи совершил визит в Москву с целью определения гуманитарных инициатив, которые могли бы открыть пути к достижению мира", - говорится в заявлении. Кардинал Дзуппи "провел плодотворную встречу с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, которому он передал приветствия святого отца и с которым он также говорил о гуманитарных инициативах, которые могли бы способствовать мирному урегулированию", отмечается в сообщении.

В ходе переговоров с помощником президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрием Ушаковым и с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой отмечалась, в частности, "необходимость суметь добиться столь желанного мира", указали в Ватикане.

Служба печати Святого престола отметила, что результаты визита кардинала в Россию будут доведены до сведения Франциска "с целью определения дальнейших шагов, которые необходимо предпринять как на гуманитарном уровне, так и в поисках путей достижения мира".

Дзуппи, прибывший в Москву во вторник вечером, в пятницу возвращается в Рим. Как подчеркивали в службе печати Святого престола, целью поездки кардинала было "внести гуманитарный вклад в поиск выхода из нынешней трагической ситуации, чтобы достичь справедливого мира". Ранее иерарх побывал в Киеве, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и религиозными деятелями.