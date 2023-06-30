В Волгограде "Книгу памяти" обновят данными о погибших при защите Сталинграда летчиках

Их имена установили поисковики объединения "Уран" во время полевых работ на местах падения 15 самолетов

ВОЛГОГРАД, 30 июня. /ТАСС/. Электронная версия "Книги памяти Волгоградской области" будет пополнена новой информацией о летчиках, погибших при защите Сталинграда в годы Великой Отечественной войны, а также воспоминаниями о фронтовиках. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

"В Триумфальном зале музея-панорамы "Сталинградская битва" состоялась презентация проектов по увековечиванию памяти участников знаменитого сражения на Волге. Видеоролики с воспоминаниями о защитниках Сталинграда и найденная поисковиками информация о советских летчиках-фронтовиках дополнят электронную версию "Книги памяти" Волгоградской области", - говорится в сообщении.

Как уточнили в музее, в книгу войдет информация о 16 летчиках, погибших при защите Сталинграда. Их имена установили поисковики объединения "Уран" во время полевых работ на местах падения 15 самолетов. Они также создали базу из 1,8 тыс. имен погибших авиаторов. Кроме того, "Книга памяти" пополнится воспоминаниями 1,5 тыс. потомков участников Великой Отечественной войны. С их участием специалисты центра патриотической и поисковой работы "Авангард" записали видеоролики.

Интернет-версия "Книги памяти" была представлена 2 февраля 2023 года, в день 80-летия победы в Сталинградской битве. Она включает в себя более 330 тыс. установленных имен погибших воинов. Сейчас книга пополняется - идут сбор и актуализация информации о местах воинских захоронений на территории региона.

На территории Волгограда и Волгоградской области (ранее - Сталинграда и Сталинградской области), в период Великой Отечественной войны прошла одна из крупнейших битв по масштабу, длительности и количеству участников. Сталинградская битва (17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года) коренным образом изменила ход войны и была предвестником победы советской армии над фашистскими войсками. В 2023 году отмечается 80-летие победы в Сталинградской битве.