В МЭИ стартовал чемпионат электриков с участием более 300 специалистов из регионов России

Соревнования пройдут 30 июня и 1 июля

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Открытый чемпионат среди электриков, представляющих разные регионы России, стартовал в пятницу в Национальном исследовательском университете МЭИ, в соревнованиях участвуют более 300 специалистов. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

"30 июня 2023 года в МЭИ стартовал VI Открытый чемпионат электриков, в котором принимают участие более 300 специалистов в области электромонтажа со всей России. Соревнования проходят в течение двух дней - 30 июня и 1 июля. Участникам необходимо за определенный промежуток времени собрать готовую к запуску электроустановку", - сообщила пресс-служба.

В рамках чемпионата прошло пленарное заседание "Современный электромонтаж: требования крупнейших работодателей к специалисту, корпоративные программы развития профессионалов" с участием спикеров профильных компаний, специалистов и преподавателей МЭИ. Обсуждались программы обучения цифровому электромонтажу, переподготовка кадров и дополнительное образование, развитие технологий и навыков в области электромонтажа в России, странах БРИКС и в целом в мире, говорится в сообщении.

Выступивший с приветственным словом первый проректор МЭИ Владимир Замолодчиков отметил, что мероприятие дает возможность специалистам взаимодействовать с одним из крупнейших лидеров в области электротехники в РФ - компанией IEK GROUP, выступившей организатором чемпионата. При этом МЭИ выступил образовательным партнером чемпионата, добавил Замолодчиков.

"Для нас очень ценно быть образовательным партнером чемпионата. МЭИ создавался в 30-е годы прошлого века как вуз, ориентированный на насущные проблемы развития энергетики в нашей стране. Совместно с нашими специалистами мы всегда готовы помогать развивать область электромонтажа с применением отечественных современных технологий", - сказал Замолодчиков, его цитирует пресс-служба.