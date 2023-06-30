На админгранице ДНР и Ростовской области увеличат пропускную способность КПП на 25%

Министр транспорта республики Владимир Тужилин отметил, что таких показателей планируют добиться за счет строительства дополнительных коридоров

ДОНЕЦК, 30 июня. /ТАСС/. Пропускную способность контрольно-пропускного пункта (КПП) Весело-Вознесенка на административной границе между ДНР и Ростовской области увеличат на четверть за счет строительства дополнительных коридоров. Об этом ТАСС сообщил министр транспорта ДНР Владимир Тужилин.

"Ведется строительство двух дополнительных отдельных коридоров по четыре полосы на КПП Весело - Вознесенка. Ожидаемый результат - увеличение пропускной способности с 6 тыс. до 7,5 тыс. транспортных средств в сутки", - сказал Тужилин. Таким образом, ежесуточная пропускная способность КПП увеличится на четверть. Сроки завершения работ пока не называются.

Он добавил, что для увеличения пропускной способности уже открыта перехватывающая парковка для большегрузного транспорта в Новоазовском районе ДНР перед пунктом пропуска. Ведется строительство второй стоянки.

Весной на административной границе двух регионов запустили работу пропускного пункта Ульяновское - Шрамко, что позволило увеличить пропускную способность в республику на 4,5 тыс. транспортных средств в сутки.

Власти ДНР планируют решить проблему очередей за счет модернизации существующих пунктов пропуска и открытия еще одного. Модернизация, в частности, предусматривает оснащение КПП дополнительным оборудованием и расширение дорог с увеличением количества полос. 19 апреля врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что пропускная способность пунктов пропуска на административной границе с Ростовской областью должна увеличиться в 3,5 раза благодаря принятым мерам. Занимавший ранее пост главы правительства региона Виталий Хоценко сообщал, что летом 2023 года пропускная способность КПП вырастет до 18 тыс. автомобилей в сутки.

С 5 октября прошлого года в пунктах пропуска между ДНР и Ростовской областью не ведется таможенный контроль, остались только проверки документов и контроль запрещенных к обороту предметов. Тем не менее на КПП возникают большие очереди, в частности из-за того, что сейчас через них проходит большое количество стройматериалов для восстановления Донбасса.