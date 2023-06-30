Суд в Петербурге признал запрещенной информацию о продаже экстремистской книги Гитлера

В России Mein Kampf запрещена для продажи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге удовлетворил иск прокурора о защите неопределенного круга граждан от информации, распространяемой в интернете о продаже запрещенной в РФ экстремистской книги Гитлера Mein Kampf. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

"Петродворцовый районный суд города Санкт-Петербурга рассмотрел дело по административному иску прокурора Ломоносовского района Ленинградской области в защиту неопределенного круга лиц о признании информации, распространенной в сети Интернет, информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено. <…> Суд требования административного истца удовлетворил", - говорится в сообщении.

Прокурор указал, что во время проверки были выявлены четыре сайта, на которых в свободном для неопределенного круга лиц доступе размещена информация о продаже материалов, признанных в РФ экстремистскими - книги Mein Kampf.

В России Mein Kampf запрещена для продажи. По решению Кировского районного суда Уфы от 24 марта 2010 года, она внесена в федеральный список экстремистских материалов под номером 604.