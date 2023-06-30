В Пскове открыли цех передовой инженерной школы Союзного государства в станкостроении

Участие в запуске приняли министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и губернатор Псковской области Михаил Ведерников

ПСКОВ, 30 июня. /ТАСС/. Научно-производственный цех Передовой инженерной школы (ПИШ) гибридных технологий в станкостроении Союзного государства открылся в Псковском государственном университете (ПсковГУ), сообщила пресс-служба вуза. Участие в запуске работы цеха приняли министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

"Дан старт работе научно-производственного цеха ПИШ Союзного государства", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы ПсковГУ, основная цель ПИШ Союзного государства, созданного на базе ПсковГУ совместно с Белорусским национальным техническим университетом, это подготовка межотраслевых инженерных кадров, способных обеспечить условия выхода станкостроения Союзного государства на высокий конкурентоспособный уровень. Руководитель школы - профессор высшей школы энергетического машиностроения Юрий Петреня, научный руководитель - профессор БНТУ Олег Девойно.

О школе

Всего в ПИШ работает 66 сотрудников, обучается на программах бакалавриата и магистратуры 1 039 студентов. В числе ключевых индустриальных партнеров проекта - российские и белорусские предприятия. Научно-производственный цех включает российско-белорусский научно-исследовательский центр гибридных технологий формообразования, научно-исследовательскую лабораторию плазменных и лазерных технологий, научно-образовательный центр компьютерного моделирования основных процессов работы станочного оборудования.

"Основное перспективное направление деятельности в рамках проекта - создание российско-белорусского предприятия по производству гибридных станков, цели которого заключаются в увеличении производительности, снижении издержек производства, повышении экспортной активности стран, обеспечении технологической независимости", - говорится в сообщении.