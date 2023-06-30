30 июня, 11:41

Один из выходов станции метро "Октябрьская" будет закрыт 1 июля

Ограничения связаны с проведением общегородского выпускного

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Один из выходов станции "Октябрьская" Кольцевой линии московского метрополитена будет закрыт с полудня 1 июля до утра 2 июля из-за проведения общегородского выпускного. Об этом сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале столичного дептранса.

"С 12:00 мск 1 июля до 7:00 мск 2 июля будет закрыт выход №2 станции "Октябрьская" Кольцевой линии метро. Ограничения связаны с проведением традиционного городского праздника выпускников в парке Горького", - говорится в сообщении.

Пассажиров просят пользоваться выходом №1 станции "Октябрьская" Кольцевой линии или выходом №3 станции "Октябрьская" Калужско-Рижской линии. 

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