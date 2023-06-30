AP: ежемесячные выпуски National Geographic не будут продаваться в магазинах

По данным агентства, редакция уделит внимание цифровой версии журнала, а в магазинах можно будет приобрести только спецвыпуски

ВАШИНГТОН, 30 июня. /ТАСС/. Ежемесячные выпуски американского журнала National Geographic перестанут продаваться в газетных киосках и магазинах со следующего года. Об этом в пятницу сообщило агентство Associated Press со ссылкой на заявление представителя издания Криса Альберта.

По данным агентства, основное внимание редакции будет уделяться цифровой версии журнала, а в магазинах можно будет приобрести только специальные выпуски. Однако подписчики по-прежнему смогут ежемесячно получать печатные копии в рассылке.

Ежемесячный тираж официального издания Национального географического общества США составляет около 1,8 млн экземпляров, однако, по словам Альберта, в киосках продается лишь небольшой процент от общего количества.

Ранее стало известно, что руководство National Geographic уволило последних штатных авторов в ходе очередной волны сокращений. Теперь над статьями будут работать фрилансеры и внештатные журналисты. На пике популярности в конце 1980-х годов у National Geographic было 12 млн подписчиков в США и еще несколько миллионов читателей за рубежом.

Один из старейших журналов в США National Geographic начал издаваться в 1888 году. Издание завоевало большую известность благодаря публикациям о природе, географии, культуре и истории с большим количеством высококачественных и уникальных фотографий.