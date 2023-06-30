Роскомнадзор пригрозил блокировкой фотохостингу Shutterfly за детскую порнографию

Сервис в течение суток должен удалить 37 противоправных материалов, отметили в ведомстве

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Роскомнадзор внес в Единый реестр запрещенной информации фотохостинг Shutterfly из-за публикации материалов с детской порнографией. Если в течение суток сервис не удалит 37 противоправных материалов, доступ к нему будет ограничен, сообщили ТАСС в пятницу в ведомстве.

"Роскомнадзор ограничит доступ к фотохостингу Shutterfly, если в течение суток сервис не удалит выявленные страницы с изображениями эротического и порнографического характера, где действующими лицами выступают несовершеннолетние. Выявленные 37 страниц с упомянутыми материалами внесены в Единый реестр запрещенной информации", - сообщили в ведомстве.

В адрес владельца ресурса уже направлены требования о незамедлительном удалении материалов, добавили в Роскомнадзоре.