Папа Римский принял на аудиенции родных Джулиана Ассанжа

О содержание беседы в Ватикане не сообщили

ВАТИКАН, 30 июня. /ТАСС/. Папа Римский Франциск в пятницу принял на аудиенции в Ватикане супругу основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стеллу и других членов его семьи. Об этом сообщила служба печати Святого престола.

"Святой отец принял Стеллу Ассанж на аудиенции вместе с членами семьи", - отмечается в заявлении. О содержании беседы не сообщается.

Джулиан Ассанж был взят под стражу и помещен в лондонскую тюрьму Белмарш после того, как его выдворили с территории посольства Эквадора в Лондоне в апреле 2019 года. Уже больше четырех лет Вашингтон добивается у Лондона его экстрадиции в США, однако защита Ассанжа предпринимает все новые попытки этого не допустить. Ранее супруга Ассанжа сообщила, что ее муж воспользуется последней возможностью заблокировать свою экстрадицию в США через британский суд.

51-летнему Ассанжу в Соединенных Штатах инкриминируют преступления, связанные с крупнейшим в американской истории случаем раскрытия секретной информации. По совокупности предъявленных обвинений ему грозит 175 лет тюремного заключения. В ноябре ведущие западные издания, включая газеты The New York Times, The Guardian, The Times, Le Monde и El País, призвали правительство Соединенных Штатов снять с Ассанжа обвинения.