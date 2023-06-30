В Парижском регионе второй вечер подряд не выйдут на линии трамваи и автобусы

Как сообщалось ранее, в результате беспорядков в ночь на 30 июня было подожжено более 20 автобусов и трамваев

ПАРИЖ, 30 июня. /ТАСС/. Власти парижского региона Иль-де-Франс приняли решение продлить особый режим работы транспорта на фоне продолжающихся беспорядков. Об этом в пятницу сообщила в своем Twitter региональная транспортная администрация.

"В столичном регионе после 21:00 (22:00 мск) движение автобусов и трамваев прекращено вплоть до новых распоряжений", - указывается в уведомлении.

Ранее сообщалось, что в результате беспорядков в ночь на пятницу было подожжено более 20 автобусов и трамваев.

Убийство полицейским 17-летнего француза 27 июня спровоцировало массовые беспорядки в Нантере, перекинувшиеся позже на другие коммуны и крупные города, такие как Дижон, Лилль, Лион, Марсель, Страсбург и Тулуза. Только в ночь на 29 июня было сожжено несколько десятков полицейских машин, поджигались комиссариаты, здания административных органов, пострадали учебные заведения.

В ночь на 30 июня МВД задействовало для подавления продолжающихся беспорядков 40 тыс. стражей порядка. В ряде городов страны улицы патрулируют отряды спецназа, применяется бронетехника и вертолеты. В ходе беспорядков в ночь на пятницу было задержано 875 участников беспорядков, пострадало 249 полицейских и жандармов. По данным СМИ, среди участников погромов много молодежи, в том числе в возрасте 14-18 лет.

Для стабилизации ситуации в ряде коммун столичного округа введен комендантский час.