30 июня, 13:06

Минпросвещения разъяснило новые подходы к начислению зарплат педагогам

В новых подходах будут учитываться коэффициенты с учетом сложности труда и экономического неравенства регионов

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Коэффициенты с учетом сложности труда и экономического неравенства регионов будут учитываться в новых подходах к начислению зарплаты педагогам. Также будет составлен перечень обязательных и стимулирующих выплат, сообщили журналистам в пресс-службе Минпросвещения РФ.

"При формировании зарплаты будут учитываться размеры коэффициентов с учетом сложности труда и экономической дифференциации регионов, будет создана понятная структура заработной платы педагогических работников, а также составлен обязательный перечень компенсационных и стимулирующих выплат", - говорится в сообщении.

Отмечается, что завершить эту работу планируется в следующем учебном году.

Как рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов, в процессе разработки единых подходов были предложены выплаты за новые квалификационные категории - "педагог-методист" и "педагог-наставник". "Вопрос оплаты труда педагогических работников находится на особом контроле", - добавил он.

Кравцов напомнил, что по поручению президента РФ Владимира Путина с 2020 года все классные руководители получают дополнительную выплату в размере 5 тыс. рублей. При этом учителя, которые курируют два и более класса, получают выплаты в двойном размере. 

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