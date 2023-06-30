Школьники одного из районов Дагестана повторно сдали ОГЭ из-за нарушений

Для повторного проведения экзамена в республике сформировали выездную рабочую группу, с детьми работал психолог

МАХАЧКАЛА, 30 июня. /ТАСС/. Школьники Курахского района Дагестана повторно сдали основной государственный экзамен, результаты предыдущего аннулировали из-за массовых нарушений. Об этом сообщил ТАСС в пятницу министр образования и науки Дагестана Яхья Бучаев.

"Девятиклассники Курахского района заново сдали основной государственный экзамен. Это беспрецедентный для Дагестана случай. С такими грубыми нарушениями мы никогда не сталкивались. Из-за некомпетентности, халатности и недобросовестности взрослых пострадали дети, которые в период экзаменов и без того испытывают эмоциональные переживания. В этом году впервые все пункты проведения ОГЭ, состоящие из 3 тыс. аудиторий, оснащены системой видеонаблюдения. Это и позволило выявить нарушения", - сказал собеседник агентства.

По его словам, для повторного проведения экзамена сформировали выездную рабочую группу из 27 человек.

"Экзамен прошел в спокойной обстановке, без каких-либо сбоев и нарушений. До начала экзамена с ребятами беседовал психолог. Очень важно, чтобы дети понимали причины и следствия произошедшего и что все это ради справедливости, ради их будущего", - добавил Бучаев.

Ранее Бучаев сообщил о массовых нарушениях в ходе проведения ОГЭ в Курахском районе, где 96 из 100 сдававшим экзамен школьникам оказывалась сторонняя помощь. Результаты экзамена отменили.