30 июня, 14:15

В Росатоме заявили, что работники ЗАЭС не получали приказа покинуть станцию

Электростанция работает в штатном режиме, отметили в компании

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Запорожская АЭС работает в штатном режиме, указаний об отъезде сотрудникам никто не давал. Об этом ТАСС сообщили в департаменте коммуникаций Росатома.

"Запорожская АЭС работает штатно. Таких указаний сотрудникам мы не давали. Никто никуда не уезжает", - прокомментировали в госкорпорации сообщения о том, что сотрудникам ЗАЭС якобы предписано покинуть территорию станции.

Ранее Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины распространило информацию о том, что персоналу станции якобы поступило указание уехать в Крым до 5 июля. По его утверждению, ЗАЭС покинули трое сотрудников Росатома и еще несколько работников станции. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация