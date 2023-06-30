В Росатоме заявили, что работники ЗАЭС не получали приказа покинуть станцию

Электростанция работает в штатном режиме, отметили в компании

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Запорожская АЭС работает в штатном режиме, указаний об отъезде сотрудникам никто не давал. Об этом ТАСС сообщили в департаменте коммуникаций Росатома.

"Запорожская АЭС работает штатно. Таких указаний сотрудникам мы не давали. Никто никуда не уезжает", - прокомментировали в госкорпорации сообщения о том, что сотрудникам ЗАЭС якобы предписано покинуть территорию станции.

Ранее Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины распространило информацию о том, что персоналу станции якобы поступило указание уехать в Крым до 5 июля. По его утверждению, ЗАЭС покинули трое сотрудников Росатома и еще несколько работников станции.