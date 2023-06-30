Еще один храм УПЦ на западе Украины передали раскольникам из ПЦУ

Активисты раскольнической Православной церкви Украины организовали собрание для перехода в ее юрисдикцию храма Александра Невского в селе Ивановцы Черновицкой области и не пустили туда прихожан

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Активисты раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) организовали собрание для перехода в ее юрисдикцию храма Александра Невского канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Ивановцы Черновицкой области и не пустили туда прихожан.

Об этом сообщается в Telegram-канале Союза православных журналистов.

По его данным, сторонников ПЦУ организованно привозили на это собрание, а когда стало ясно, что их голосов все равно недостаточно, то не пустили большинство прихожан в храм, где проходило голосование. Как подчеркивают в Союзе православных журналистов, только это позволило им принять решение о переходе общины в ПЦУ.