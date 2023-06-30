30 июня, 13:07

В Москве во время школьных выпускных ожидается дождь

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем составит плюс 24-26 градусов

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Кратковременный дождь ожидается местами в Москве и Подмосковье в субботу, 1 июля, когда у многих школьников региона пройдут выпускные вечера.

Согласно прогнозу синоптиков Гидрометцентра РФ, в течение дня ожидается переменная облачность, местами не исключен кратковременный дождь. Температура воздуха днем составит плюс 24-26 градусов, ветер будет дуть северо-западный и западный со скоростью 6-11 м/с. В ночь на воскресенье, 2 июля, переменная облачность и тоже не исключается местами кратковременный дождь. Воздух прогреется до плюс 16 градусов в целом по городу и до плюс 19 градусов - в центре столицы.

Ранее выпускные вечера в Москве и области, изначально планировавшиеся на 24 июня, были перенесены на неделю. 

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