Еженедельные занятия по профориентации начнутся во всех школах с 1 сентября

По словам министра просвещения Сергея Кравцова, в регионы уже направлены методические рекомендации, согласно которым предусмотрено семь направлений реализации профминимума

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Еженедельные занятия по профориентации "Россия - мои горизонты" будут проходить в 6-11-х классах всех российских школ с 1 сентября, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"С 1 сентября 2023 года во всех школах РФ будет внедрена единая модель профориентации - профориентационный минимум. Каждая школа выберет один из уровней реализации профминимума: базовый, основной или продвинутый. В 6-11-х классах еженедельно в рамках внеурочной деятельности по четвергам будут проходить занятия по профориентации "Россия - мои горизонты", - приводит слова министра пресс-служба ведомства.

По его словам, в регионы уже направлены методические рекомендации, согласно которым предусмотрено семь направлений реализации профминимума.

Кроме того, в рамках расширения воспитательной работы в школах ведомством разработаны и направлены в регионы информационные материалы "Наши герои", которые включают список выдающихся российских государственных деятелей, деятелей культуры и спорта и их краткие биографии. "В дальнейшем материалы могут быть использованы при реализации рабочих программ воспитания, проведении просветительской работы, организации тематических мероприятий с участием детей и молодежи, а также при оформлении музейно-выставочных пространств", - рассказали в пресс-службе.

Там напомнили, что в целях развития воспитательной составляющей национальной системы образования в российских школах с 1 сентября 2022 года проводятся занятия "Разговоры о важном". На данный момент уже подготовлены предложения по дальнейшему развитию и совершенствованию проекта в 2023/24 учебном году, в том числе по тематике внеурочных занятий.