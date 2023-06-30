30 июня, 13:11
Пандемия COVID-19

В Тюменской области отменили введенный из-за пандемии режим повышенной готовности

Он действовал в регионе с 17 марта 2020 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. В Тюменской области отменили режим повышенной готовности, введенный в марте 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса.

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Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор в своем Telegram-канале.

"Сегодня подписал постановление об отмене режима повышенной готовности. Он действовал на территории Тюменской области с 17 марта 2020 года. Благодарю всех земляков за сплоченность в борьбе с пандемией. Особое спасибо - медикам, волонтерам, сотрудникам управления Роспотребнадзора и каждому жителю области, кто ответственно отнесся к своему здоровью", - говорится в сообщении. 

Теги:
РоссияТюменская областьМоор, Александр ВикторовичПандемия COVID-19
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