В ЛНР сообщили о гибели свыше 200 жителей с 2022 года в результате обстрелов ВСУ

Уполномоченный по правам человека в республике Виктория Сердюкова сообщила, что за упомянутый период 606 человек получили ранения

ЛУГАНСК, 30 июня. /ТАСС/. Более 200 жителей Луганской Народной Республики (ЛНР) погибли с февраля 2022 года в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом корреспонденту ТАСС сообщила уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.

"В период с 24 февраля 2022-го по 31 мая 2023 года от обстрелов вооруженных формирований Украины погибло 220 мирных жителей", - сказала она.

Омбудсмен сообщила, что за упомянутый период 606 человек получили ранения, также разрушено и повреждено более 4,5 тыс. объектов гражданской инфраструктуры.

"Следует учесть, что фактические цифры значительно выше, поскольку из мест, подвергающихся регулярным обстрелам вооруженных формирований Украины, информация поступает после фиксации компетентными органами непосредственно на местах, в связи с чем учитывается в дальнейшем", - подчеркнула Сердюкова.

Ранее советник врио главы ЛНР Анна Сорока сообщила, что по меньшей мере 58 детей погибли на территории ЛНР с 2014 года в результате обстрелов со стороны украинской армии.