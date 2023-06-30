Гдовский район Псковской области получил звание "Край партизанской славы"

Ежегодно муниципалитету будут направлять грант на сумму 500 тыс. рублей

ПСКОВ, 30 июня. /ТАСС/. В Псковской области присвоили Гдовскому району почетное звание "Край партизанской славы", соответствующий указ губернатора Михаила Ведерникова опубликовали на портале нормативных правовых актов региона. В годы Великой Отечественной войны территория муниципалитета находилась в оккупации более 900 дней, а уроженец района Иван Никитин стал в те годы одним из первых партизан - Героев Советского Союза.

"Постановляю присвоить муниципальному образованию "Гдовский район" почетное звание Псковской области "Край партизанской славы", - говорится в тексте документа.

В годы Великой Отечественной войны на территории муниципалитета действовало массовое партизанское движение: только за первые месяцы оккупации были сформированы три партизанских отряда и четыре партизанские группы. Они действовали на крупных автомобильных и железнодорожных магистралях, которые имели большое значение для врага.

По данным пресс-службы областного правительства, в муниципалитете выпускалась первая в Ленинградской области, к которой в годы Великой Отечественной относился Гдовский район, партизанская газета "Колхозная трибуна".

Закон Псковской области "О почетном звании "Край партизанской славы" был разработан и принят в 2017 году для сохранения и увековечения памяти партизан и подпольщиков, совершивших подвиги в годы Великой Отечественной войны на территории Псковской области.

Помимо звания, каждый муниципалитет, имеющий такой статус, ежегодно получает грант на сумму 500 тыс. рублей, который можно направлять на развитие патриотического движения по самым разным направлениям - от приведения в порядок мемориалов до поддержки поисковых отрядов.