СМИ: на юго-западе ФРГ автовладельцы могут получить штраф за неосторожное хлопанье дверьми

Согласно принятому постановлению, жителям коммуны с населением 4 тыс. человек запрещается оставлять без необходимости работающими двигатели своих машин и громко закрывать их двери

БЕРЛИН, 30 июня. /ТАСС/. Владельцы автомобилей в немецкой коммуне Эрдманнхаузен (федеральная земля Баден-Вюртемберг) теперь могут быть оштрафованы на €80 (7,7 тыс. рублей) за неосторожное хлопанье дверьми или работающий вхолостую двигатель. Об этом в пятницу сообщила телерадиокомпания SWR со ссылкой на решение муниципального совета.

По ее информации, речь идет о принятом в четверг вечером постановлении, регулирующем "ненужный шум, вызываемый транспортными средствами". Согласно документу, жителям коммуны с населением 4 тыс. человек запрещается оставлять без необходимости работающими двигатели своих транспортных средств и слишком громко закрывать двери машин и гаражей.

Новые правила не допускают также создание нежелательного шума при погрузке и разгрузке авто, использование звуковых сигналов без необходимости и запуск двигателей мотоциклов во дворах жилых домов.