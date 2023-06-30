30 июня, 14:18
Беспорядки во Франции

Макрон потребовал удалять из соцсетей призывы к насилию и раскрывать личности их авторов

Как заявил президент Франции, власти будут ожидать от администраторов раскрытия личных данных "тех, кто использует социальные сети для призывов к беспорядкам и актам насилия"

ПАРИЖ, 30 июня. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил распространение в социальных сетях призывов к насилию и призвал администрации интернет-платформ раскрывать властям данные авторов таких сообщений. Соответствующее заявление глава государства сделал в пятницу после заседания оперативного штаба в Париже, посвященного беспорядкам в стране.

"Интернет-платформы и социальные сети играют важную роль в событиях последних дней, - сказал Макрон. - Мы видим, как в различных мессенджерах организуются акции насильственного характера".

Он заявил, что власти будут ожидать от администраторов социальных сетей "удаления наиболее насильственных призывов", а также раскрытия личных данных "тех, кто использует социальные сети для призывов к беспорядкам и актам насилия".

В ночь на 30 июня МВД Франции задействовало для подавления продолжающихся в стране беспорядков 40 тыс. стражей порядка. В ряде городов улицы патрулируют отряды спецназа, применяется бронетехника и вертолеты. В ходе беспорядков в ночь на пятницу было задержано 875 участников беспорядков, пострадало 249 полицейских и жандармов. Среди участников погромов много молодежи, в том числе в возрасте 14-18 лет.

Для стабилизации ситуации в ряде коммун столичного округа введен комендантский час. 

Теги:
ФранцияМакрон, ЭмманюэльБеспорядки во Франции
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